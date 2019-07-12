Алжирцы устроили погромы в Париже после победы футбольной сборной

В ночь на пятницу в центре Парижа прошли беспорядки с участием футбольных фанатов. Болельщики сборной Алжира около 22.00 собрались на Елисейских полях, чтобы отпраздновать успех любимой команды. Алжирцы вышли в полуфинал Кубка Африки, обыграв в серии пенальти Кот-д'Ивуар.



Полиция применила слезоточивый газ против...

Около полуночи выходцы из Алжира стали бить витрины магазинов. Пострадал салон по продаже мотоциклов. Фанаты вынесли из магазина шлемы, перчатки и сами мотоциклы. Полицейские применили слезоточивый газ. В итоге были задержаны 43 человека, сообщает Sputnik France.

Сборная Алжира в полуфинале сыграет с командой Нигерии. В другом матче встретятся Тунис и Сенегал. Обе игры состоятся 14 июля.

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