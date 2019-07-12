Медведь стал футболистом "Ростова"

Футбольный клуб "Ростов" объявил о подписании контракта с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем. Донская команда пожелала игроку успехов в карьере.
Медведь в 17 лет дебютировал в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Он выступал за "Нафтан", "Динамо" (Брест) и "Слуцк". В белорусском чемпионате провел 11 матчей.
Отметим, белорусские футболисты с нового сезона не считаются легионерами в РПЛ. "Ростов" новый сезон начнет 13 июля матчем против "Оренбурга".
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