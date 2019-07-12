Тимофей Мозгов: "В США постоянно спрашивают про Путина"

Бывший баскетболист "Лейкерс" Тимофей Мозгов рассказал о том, какие вопросы чаще всего ему задают в США. Центровой вернулся в Россию после расторжения контракта с "Орландо".

"Да про Путина постоянно спрашивают. «А что Путин и т. д.». Особенно когда у нас вышел закон о якобы запрете пропаганды гомосексуализма. Я ни в коем случае сейчас не пропагандирую, я просто разговаривал. Перед ЧМ-2018 была пропаганда, какие-то непонятные фотографии. Но, если вернуться немного назад, после ОИ в Сочи я общался с несколькими людьми, кто там был, они приезжали дико довольными: «У вас было так круто, это была самая крутая Олимпиада», - заявил Мозгов.

Мозгов, родившийся в Санкт-Петербурге, уехал в США в 2010 году. Он выступал за "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "Кливлен Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклин Нетс" и "Орландо Мэджик". В 2016 году он стал чемпионом НБА.

За карьеру Мозгов провел 454 матча в регулярном сезоне, в которых набирал 6,8 очка и 4,9 подбора. Показатели в плей-офф - 40 игр, 6,4 очка и 4,8 подбора.

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