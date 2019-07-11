Симона Халеп и Серена Уильямс сыграют в финале Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс в полуфинале Уимблдона обыграла чешку Барбору Стрыцову. Встреча продлилась ровно час и завершилась в двух сетах - 6:1, 6:2.
Второй финалисткой турнира стала румынка Симона Халеп. Она победила украинку Элину Свитолину в двух сетах - 6:1, 6:3.
Финал состоится в субботу, 13 июля. Для румынки это будет первый решающий матч на Уимблдоне в карьере. Серена Уильямс выигрывала трофей семь раз. Еще трижды она проигрывала в финальных встречах.
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