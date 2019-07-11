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Суд по делу Мутко принял решение без заседания

Спорт print

Юрист Артем Пацев раскрыл подробности решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу бывшего министра спорта Виталия Мутко. По его словам, суд удовлетворил апелляцию российского чиновника без заседания на основании документов.


Виталий Мутко об обманутых дольщиках Подмосковья. Пмэф-2019

"Что касается заседания, то его как такового и не было, потому что наши коллеги из CAS изучили документы и выяснили, что заседание нет смысла проводить, так как незаконность решения МОК была установлена по документам", - заявил Пацев в комментарии для "РИА Новости".

5 декабря 2017 года МОК признал Мутко участником организованной системы махинаций с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи. Такое заключение вынесла комиссия Самуэля Шмида. Во время Игр в Сочи Мутко занимал пост министра спорта.

Позже Мутко был назначен вице-премьером по вопросам спорта, а также оставался президентом Российского футбольного союза (РФС). С мая 2018 года занял пост вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития. В декабре 2018 года покинул должность в РФС.

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Темы олимпиада-2014 виталий мутко допинговый скандал
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