Суд по делу Мутко принял решение без заседания

Юрист Артем Пацев раскрыл подробности решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу бывшего министра спорта Виталия Мутко. По его словам, суд удовлетворил апелляцию российского чиновника без заседания на основании документов.
"Что касается заседания, то его как такового и не было, потому что наши коллеги из CAS изучили документы и выяснили, что заседание нет смысла проводить, так как незаконность решения МОК была установлена по документам", - заявил Пацев в комментарии для "РИА Новости".
5 декабря 2017 года МОК признал Мутко участником организованной системы махинаций с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи. Такое заключение вынесла комиссия Самуэля Шмида. Во время Игр в Сочи Мутко занимал пост министра спорта.
Позже Мутко был назначен вице-премьером по вопросам спорта, а также оставался президентом Российского футбольного союза (РФС). С мая 2018 года занял пост вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития. В декабре 2018 года покинул должность в РФС.
Читайте также:
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на отстранение от Олимпиады
На форме "Спартака" будет памятный знак о трагедии в "Лужниках"
Матчи КХЛ в следующем сезоне примут Давос и Таллин
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.