На форме "Спартака" будет памятный знак о трагедии в "Лужниках"

"Спартак" совместно с болельщиками принял решение о том, что с нового сезона на форме команды будет находиться памятный знак о трагедии в "Лужниках", произошедшей 20 октября 1982 года. Тогда в давке на стадионе погибли как минимум 66 человек.

С нового сезона на майках над фамилией футболистов будет выбита дата — 20.10.82.

"Мы никогда не забываем о том страшном дне. У памятника в "Лужниках" всегда лежат красные и белые цветы. Каждый год болельщики проводят турниры памяти. Теперь эта память увековечена на форме клуба", — говорится в заявлении клуба.

20 октября 1982 года в конце матча "Спартак" — "Хаарлем" (Голландия) болельщики потянулись к выходу. По официальной версии на ступеньках споткнулась девушка, которой пытались помочь другие болельщики. Из-за этого образовалась давка. По версии следствия погибли 66 человек, хотя в СМИ назывались другие цифры.

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