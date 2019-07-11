Спортивный арбитражный суд Лозанны удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта Виталия Мутко на решение МОК о его отстранении от Олимпийских игр. Вердикт Международного олимпийского комитета полностью аннулирован, сообщает пресс-служба суда.
5 декабря 2017 года МОК признал Мутко участником организованной системы махинаций с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи. Такое заключение вынесла комиссия Самуэля Шмида. Во время Игр в Сочи Мутко занимал пост министра спорта.
Позже Мутко был назначен вице-премьером по вопросам спорта, а также оставался президентом Российского футбольного союза (РФС). С мая 2018 года занял пост вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития. В декабре 2018 года покинул должность в РФС.
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