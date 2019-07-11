Матчи КХЛ в следующем сезоне примут Давос и Таллин

КХЛ объявила расписание вынесенных матчей в следующем сезоне. Игры пройдут под брендом KHL World Games. Встречи примут швейцарский Давос, казахстанская Алма-Ата и эстонский Таллин.
Расписание матчей KHL World Games выглядит так:
Кроме того, "Куньлунь" проведет шесть матчей в Шэньчжэене, а не Пекине.
Читайте также:
Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPN
"Локомотив" отпустит Гильерме летом не менее, чем за 5 млн евро
Очередной украинский футболист перешел в российский клуб
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.