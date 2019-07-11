Очередной украинский футболист перешел в российский клуб

Украинский футболист Андрей Мищенко подписал контракт с командой "СКА-Хабаровск". Соглашение рассчитано на один год, защитник будет выступать под 22-м номером, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.
Мищенко родился в Полтавской области. В профессиональных клубах выступает с 20 лет. Ранее играл за "Горняк-Спорт", "Сталь", "Севастополь" и донецкий "Олимпик". В 2015 году уехал играть в Израиль, но в 2018 году вернулся в "Олимпик". Последний сезон провел в одесском "Черноморце".
Отметим, в 2019 году в Россию перешли три украинских футболиста. Ярослав Ракицкий стал игроком "Зенита", Олег Данченко - футболистом "Енисея", а Иван Ордец - игроком московского "Динамо".
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