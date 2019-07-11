Очередной украинский футболист перешел в российский клуб

Украинский футболист Андрей Мищенко подписал контракт с командой "СКА-Хабаровск". Соглашение рассчитано на один год, защитник будет выступать под 22-м номером, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.



Прямая трансляция матча Олимп-ФНЛ СКА-Хабаровск – Балтика

Мищенко родился в Полтавской области. В профессиональных клубах выступает с 20 лет. Ранее играл за "Горняк-Спорт", "Сталь", "Севастополь" и донецкий "Олимпик". В 2015 году уехал играть в Израиль, но в 2018 году вернулся в "Олимпик". Последний сезон провел в одесском "Черноморце".

Отметим, в 2019 году в Россию перешли три украинских футболиста. Ярослав Ракицкий стал игроком "Зенита", Олег Данченко - футболистом "Енисея", а Иван Ордец - игроком московского "Динамо".

Читайте также:

Футболист "Урала" продолжит карьеру в Швейцарии

Сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за трансфера Гризманна

Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPN