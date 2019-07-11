Курникова объяснила, почему не вышла замуж за Иглесиаса

Бывшая теннисистка Анна Курникова раскрыла некоторые подробности своей личной жизни. В интервью The Sun она объяснила, почему до сих пор не вышла замуж за испанского певца Энрике Иглесиаса.
У пары в 2017 году родилась двойня - сын Николос и дочь Люси. СМИ ранее сообщали, что Анна и Энрике тайно поженились в конце 2018 года, но это оказалось неправдой.
"Я очень довольна нашими отношениями с Энрике. Это все, что имеет значение. Брак для меня не важен. Я верю в открытость и доверие друг к другу, а также в полное уважение. Мы вместе много лет. Он - мужская версия меня, а я - женская версия его", - заявила Курникова.
Россиянка добилась наибольших успехов в парном теннисе. Вместе с Мартиной Хингис она выиграла два турнира "Большого шлема". В одиночном разряде Курникова не одержала ни одной победы.
Читайте также:
Футболист "Урала" продолжит карьеру в Швейцарии
Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPN
"Локомотив" отпустит Гильерме летом не менее, чем за 5 млн евро
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.