Курникова объяснила, почему не вышла замуж за Иглесиаса

Бывшая теннисистка Анна Курникова раскрыла некоторые подробности своей личной жизни. В интервью The Sun она объяснила, почему до сих пор не вышла замуж за испанского певца Энрике Иглесиаса.

У пары в 2017 году родилась двойня - сын Николос и дочь Люси. СМИ ранее сообщали, что Анна и Энрике тайно поженились в конце 2018 года, но это оказалось неправдой.

"Я очень довольна нашими отношениями с Энрике. Это все, что имеет значение. Брак для меня не важен. Я верю в открытость и доверие друг к другу, а также в полное уважение. Мы вместе много лет. Он - мужская версия меня, а я - женская версия его", - заявила Курникова.

Россиянка добилась наибольших успехов в парном теннисе. Вместе с Мартиной Хингис она выиграла два турнира "Большого шлема". В одиночном разряде Курникова не одержала ни одной победы.

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