Футболист "Урала" продолжит карьеру в Швейцарии

Полузащитник "Урала" Марко Араторе в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Швейцарии. Он был арендован клубом "Лугано" до лета следующего года, сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Араторе является воспитанником "Базеля", но за основную команду не провел ни одной игры. Выступал в составе "Туна", "Арау", "Винтертура" и "Сенкт-Галлена". В 2010 году с "Туном" стал чемпионом Швейцарии.

В 2018 году перешел в "Урал", подписав с клубом долгосрочный контракт. За сезон провел 24 матча. "Лугано" в этом году выступит в Лиге Европы.

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