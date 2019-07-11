Футболист "Урала" продолжит карьеру в Швейцарии

Полузащитник "Урала" Марко Араторе в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Швейцарии. Он был арендован клубом "Лугано" до лета следующего года, сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.
Араторе является воспитанником "Базеля", но за основную команду не провел ни одной игры. Выступал в составе "Туна", "Арау", "Винтертура" и "Сенкт-Галлена". В 2010 году с "Туном" стал чемпионом Швейцарии.
В 2018 году перешел в "Урал", подписав с клубом долгосрочный контракт. За сезон провел 24 матча. "Лугано" в этом году выступит в Лиге Европы.
Читайте также:
"Локомотив" отпустит Гильерме летом не менее, чем за 5 млн евро
ФСИН: из колонии Кокорина и Мамаева не было побега
Во Владикавказе будет два футбольных клуба - и "Спартак", и "Алания"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.