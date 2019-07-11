Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPN

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком НХЛ прошлого сезона по версии телеканала ESPN. В голосовании он опередил Никиту Кучерова ("Тампа-Бэй"), Коннора Макдэвида ("Эдмонтон") и Натана Маккиннона ("Колорадо").
В прошлом сезоне Овечкин завоевал восьмой титул лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ. Он забросил 51 шайбу в 81-м матчей. В плей-офф выступление россиянина было не столь удачным - "Кэпиталз" вылетели в первом же раунде от "Каролины", а Овечкин забил 4 гола.
ESPN - американский спортивный кабельный телеканал. Работает ESPN с 7 сентября 1979 года.
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