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Гинер все продал? ЦСКА сменил конечного бенефициара

Спорт » Командные виды » Футбол print

Вадим Гинер, сын президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, перестал быть конечным бенефициаром компании Bluecastle Enterprises, которая владеет армейцами, сообщает РБК. Ранее сын Гинера владел 75 процентами акций фирмы.


Гинер об открытии Арены ЦСКА

Таким образом, теперь Вадим Гинер владеет менее, чем 25 процентами акций ЦСКА. О том, кто стал новым конечным бенефициаром, не сообщается.

Bluecastle Enterprises владеет 100% акций ПФК "ЦСКА", 100% компании "АВО-Капитал", 60,1% спортивно-тренировочной базы "Октябрь" и 50% детско-юношеской спортивной школы ЦСКА.

Кроме того, более 76% акций ЦСКА находятся в залоге у ВЭБ. Банк помогал армейцам построить новый стадион.

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Темы футбол фк цска евгений гинер
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