Из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, сбежали двое заключенных

В колонии, где свой срок отбывают футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, двое заключенных совершили побег. По сведениям телеграм-канала Baza, мужчины выбрались на свободу через дырку в заборе. Возле колонии их ожидал автомобиль. Заключенные были осуждены по статье 228 за хранение и распространение наркотиков.

Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были осуждены за участие в двух драках в Москве в октябре прошлого года. От их действий пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак.

Братья Кокорины получили срок на 18 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - 17 месяцев. Первые трое были отправлены в колонию ИК-4 в Белгородской области, последний пока остается в "Бутырке".

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