Чижмин: Воробьев и Кудашов в сборной - это случайная пара

Бывший хоккеист Евгений Чижмин в интервью для "Правды.Ру" отметил, что главный тренер и его помощник должны быть единомышленниками. Эксперт не считает, что Илью Воробьева и Алексея Кудашова можно назвать полностью сработавшимися.

Ранее появилась информация о том, что Илья Воробьев более не будет главным тренером сборной России, но останется в штабе команды. Его место займет Алексей Кудашов, который ранее числился помощником главного.

"Главный тренер и его помощник — это единомышленники, которые видят хоккей того или иного клуба в одном ключе: подготовку, ведение игры, тренировочного процесса… Насколько эта пара именно такова и есть, я не готов судить. Мне кажется, это случайная пара. Так получилось по воле судьбы. Сейчас у нас таких неслучайных пар, наверное, в хоккее нет. Раньше это были Быков и Захаркин. На сегодня, может быть, одна из них еще не вернулась, а одна работает.

Это очень важный момент. Если главный тренер страдает, его снимают с должности, он не выполнил какую-то задачу или работу, люди стараются просто остаться в хоккее, зацепиться за рабочее место, потому что очень большая текучка тренерских кадров. Фактически не дают завершить начатую работу.

Мы прекрасно понимаем, что сезон хоккея начинается с июня-июля месяца. Порой некоторые тренеры не дотягивают и до осени. Обычно меняют помощника на главного, исполняющего обязанности главного тренера. Здесь все зависит от руководства клуба, насколько он по-хоккейному профессионально. Они должны понимать и давать отчет и доверять тем тренерским кадрам, которых приглашают на работу. Они же не просто берут кота в мешке. Естественно, эти кадры видны, какой у них взгляд на хоккей, как они работают.

Я понимаю, если взял кота в мешке, то ждешь от него не знаю чего. Здесь понятно, чего можно ожидать. Надо дать возможность работать тренерам с их взглядами на хоккей. И тогда, может быть, у нас появятся разносторонние клубы. Я имею в виду свою изюминку, как это было раньше: ЦСКА, "Динамо", "Спартак", "Крылья советов", "Трактор" (Челябинск). Все эти команды отличались друг от друга какой-то игрой, определенными игровыми моментами. Но сегодня положили одно лекало и нас всех по этому лекалу и меряют. Честно скажу, не очень интересно", — заявил Чижмин.