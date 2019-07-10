"Барселоне" пока не хватает денег на трансфер нападающего Антуана Гризманна. Каталонцам необходимо собрать 120 млн евро. Руководство "Барсы" не смогло предоставить гарантии перевода платежа из банка, сообщает As.
"Атлетико" не согласен на перевод денег несколькими траншами. В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Гризманн провел в "Реал Сосьедад" и "Атлетико" по пять сезонов. На его счету 458 матчей в карьере, в которых футболист забил 185 мячей. Вместе с мадридской командой француз завоевал Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
За сборную Франции отыграл 69 матчей, в которых забил 28 мячей. Вместе с командой выиграл чемпионат мира-2018.
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