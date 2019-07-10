Сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за трансфера Гризманна

"Барселоне" пока не хватает денег на трансфер нападающего Антуана Гризманна. Каталонцам необходимо собрать 120 млн евро. Руководство "Барсы" не смогло предоставить гарантии перевода платежа из банка, сообщает As.



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"Атлетико" не согласен на перевод денег несколькими траншами. В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.

Гризманн провел в "Реал Сосьедад" и "Атлетико" по пять сезонов. На его счету 458 матчей в карьере, в которых футболист забил 185 мячей. Вместе с мадридской командой француз завоевал Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

За сборную Франции отыграл 69 матчей, в которых забил 28 мячей. Вместе с командой выиграл чемпионат мира-2018.

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