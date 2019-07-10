КХЛ огласила расписание первых дней регулярного чемпионата

КХЛ огласила расписание первых двух дней регулярного чемпионата. Турнир начнется 1 сентября матчем за Кубок открытия. Обычно за этот трофей ведут борьбу обладатель Кубка Гагарина и победитель прошлой регулярки.



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В прошлом году ЦСКА взял оба трофея, поэтому в матче за Кубок Открытия сыграет финалист Кубка Гагарина "Авангард".

Регулярный чемпионат продолжится 2 сентября следующими матчами:

" Автомобилист" - "Северсталь"

Автомобилист" - "Северсталь" "Трактор" - "Витязь"

"Металлург" - СКА

"Динамо" Рига - "Спартак"

"Динамо" Москва - "Торпедо"

"Динамо" Минск - "Нефтехимик"

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