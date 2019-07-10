"Локомотив" не отпускает вратаря Гильерме в "Спартак"

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме не соглашается на условия нового контракта с железнодорожниками. Об этом во время встречи с болельщиками сообщил генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

По сведениям руководства команды, голкиперу предложили договор по схеме 1+1. Другой московский клуб сделал предложение на три года с более высокой зарплатой. Кикнадзе не назвал команду, но СМИ узнали, что это "Спартак".

Кикнадзе сообщил, что потенциальный покупатель просит отпустить вратаря сборной России сейчас, но "Локо" не соглашается на это. Контракт между сторонами рассчитан до 31 декабря 2019 года.

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