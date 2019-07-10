СКА подписал контракт с хоккеистом Ткачевым

Питерский СКА объявил о подписании контракта с хоккеистом Владимиром Ткачевым. Соглашение между клубом и нападающим рассчитано до лета 2021 года.



СКА обыграл «Локомотив» в Ярославле / Новости от 19.03.2019 23:00

Ранее Ткачев выступал за "Авангард", СКА, "Адмирал" и "Салават Юлаев". В КХЛ он провел 190 матчей, в которых забросил 43 шайбы и сделал 78 результативных передач.

Права на Ткачева СКА получил в результате обмена с "Салаватом Юлаевым", отдав за него права на Никиту Сошникова.

Читайте также:

Российский прыгун Иванюк показал лучший результат в сезоне

Временные трибуны стадиона в Екатеринбурге могут остаться до 2023 года

Корейский конькобежец отстранен на год от соревнований за дедовщину