СКА подписал контракт с хоккеистом Ткачевым

Питерский СКА объявил о подписании контракта с хоккеистом Владимиром Ткачевым. Соглашение между клубом и нападающим рассчитано до лета 2021 года.
Ранее Ткачев выступал за "Авангард", СКА, "Адмирал" и "Салават Юлаев". В КХЛ он провел 190 матчей, в которых забросил 43 шайбы и сделал 78 результативных передач.
Права на Ткачева СКА получил в результате обмена с "Салаватом Юлаевым", отдав за него права на Никиту Сошникова.
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