"Астана" обыграла чемпиона Румынии в первом раунде ЛЧ

"Астана" одержала победу над румынским "Клужем" в первом раунде отборочного турнира Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник казахстанской команды Евгений Постников.
Ответная игра состоится в румынском городе Клуж-Напока через неделю. Победитель этой пары встретится с тель-авивским "Маккаби". Матчи второго раунду состоятся 23 и 30 июля.
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