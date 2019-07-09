Украинский футболист: если пересеку границу с Россией, стану предателем

Футболист молодежной сборной Украины Данила Бескоровайный рассказал о том, почему не приезжает в Россию, где у него родная бабушка. По мнению игрока, который выступает за словацкий клуб "Михаловце", после пересечения границы с РФ он будет считаться на Украине предателем.
"Я люблю свою страну. Но это такая тема, знаете. Спорт вне политики. Это не должно касаться спорта. Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители - на Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства? Я считаю, все это провоцируют политики.
Между людьми нормальные отношения. У меня бабушка живет в России. Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? Если пересеку границу, я же стану здесь предателем", - заявил Бескоровайный в интервью украинскому журналу "Футбол".
Отметим, в 2019 году в Россию перешли три украинских футболиста. Ярослав Ракицкий стал игроком "Зенита", Олег Данченко - футболистом "Енисея", а Иван Ордец - игроком московского "Динамо".
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