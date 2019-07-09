РФС поставил задачу внедрить видеоповторы с первого тура РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет использована с первого тура чемпионата России. В прошлом сезоне ВАР был использован в качестве тестовой системы в решающих раундах Кубка России - полуфинале и финале.

По его словам, решение по ВАР принято. Перед РПЛ поставлена задача внедрить систему с первого тура, который состоится на следующих выходных. Пока система будет использована не на всех матчах, но в скором времени организация найдет подрядчиков.

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