Российская фигуристка, говорившая о допинге, будет выступать за Украину

Российская фигуристка Анастасия Шаботова будет выступать за сборную Украины. Разрешение 13-летней спортсменке выдала Федерация фигурного катания Москвы. Ранее девушка занималась в спортшколе "Снежные барсы" у тренера Пановой.
Переход мог остаться незамеченным, но Шаботова в начале года стала известной благодаря своим словам о допинге в фигурном катании. Во время общения с болельщиками в Instagram она заявила:
"Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют".
Девушка имела в виду группу фигуристок под руководством тренера Эттери Тутберидзе. В разные времена там занимались Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова.
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