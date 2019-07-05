Эксперт считает, что делом против Попова сложно навредить России

Алексеев Всеволод, председатель Общества защиты прав потребителей в сфере спорта "Объединение спортивных болельщиков" для "Правды.Ру" прокомментировал информацию о возможной коррупции со стороны олимпийского чемпиона Александра Попова. По его словам, этим делом сложно навредить России, так как бывший спортсмен не занимает никакой должности.

"Понимаете, здесь дело в том, что олимпиады они проводят, то зимние, то летние, но Россия в ближайшие годы не претендует на проведение олимпиад. Поэтому как-то серьезно навредить подобными вещами достаточно сложно, в том числе Российской Федерации. Более того, какие-то нападки на нашу страну были периодически и этим сложно как-либо удивить.

Вот, уважаемый спортсмен Александр Попов все-таки не является ни вице-премьером, ни министром спорта, не принимает какие-то ключевые управленческие решения по отношению к развитию спорта в нашей стране. Пока мы не слышали хотя бы о какой-либо доказательной базе, которой подкреплены эти слова экс-главы Рио-де-Жанейро", - заявил Алексеев.

Ранее сообщалось, что свои показания в суде дал бывший губернатор Рио-де-Жанйеро Серхио Кабрал. Он обвинил членов МОК в получении взятки при выборах хозяина Олимпиады-2016.

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