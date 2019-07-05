Канадский хоккеист рассказал о русских транжирах

Канадский хоккеист Джон Скотт прокомментировал подписания Артемия Панарина клубом НХЛ "Рейнджерс". По его мнению, россияне тратят слишком много денег, поэтому новичок команды из Нью-Йорка может стать банкротом.



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"Русские любят богатую жизнь, роскошь и все такое. И это есть в Нью-Йорке. Панарин хочет быть частью шоу на Бродвее. Но не стоит забывать о налогах в Нью-Йорке. От 81,5 миллиона останется 35, еще он купит пару тачек, одежду... Как бы не стал банкротом. Русские любят тратить деньги", - заявил Скотт американским СМИ.

Панарин 1 июля стал неограниченно свободным агентом и не согласился продлевать контракт с "Коламбусом". На игрока претендовали как минимум пять команд, но он выбрал клуб из Нью-Йорка. Стороны заключили контракт на семь лет с общей зарплатой в $81,5 млн.

В среднем Панарин будет получать $11,642 млн. Это лучший показатель среди российских игроков. Даже Александр Овечкин зарабатывает меньше 10 млн. Кроме того, это второй оклад в НХЛ после канадца Коннора Макдэвида, который зарабатывает 12,5 млн в год.

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