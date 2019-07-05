Путин пообещал Италии помочь с Олимпиадой-2026

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Италии пообещал содействовать этой стране в проведении Олимпиады-2026. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В 2006 году зимние Игры состоялись в Турине, а в 2014 году - в Сочи. Италия в четвертый раз примет соревнования подобного уровня у себя.
"Хотел бы поздравить итальянских друзей с тем, что Италия получила право принять зимние Олимпийские игры в 2026 году. Готовы всячески содействовать их проведению, имея в виду наш недавний опыт проведения таких соревнований в Сочи", - приводит ТАСС слова Путина.
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