"Зенит" продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

"Зенит" подписал новые контракты с футболистами Юрием Жирковым и Михаилом Кержаковым. Соглашения обоих рассчитаны до конца сезона.
Полузащитник Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В составе команды он провел 79 матчей, в которых забил 2 мяча.
Вратарь Кержаков, брат бывшего форварда Александра Кержакова, находится в составе питерской команды провел 20 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В команде он находится с 2015 года.
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