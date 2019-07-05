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"Зенит" продлил контракты с Жирковым и Кержаковым

Спорт » Командные виды » Футбол print

"Зенит" подписал новые контракты с футболистами Юрием Жирковым и Михаилом Кержаковым. Соглашения обоих рассчитаны до конца сезона.


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Полузащитник Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В составе команды он провел 79 матчей, в которых забил 2 мяча.

Вратарь Кержаков, брат бывшего форварда Александра Кержакова, находится в составе питерской команды провел 20 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В команде он находится с 2015 года.

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Темы футбол фк зенит юрий жирков михаил кержаков
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