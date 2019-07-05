Представители УЕФА встретились с Кадыровым в Грозном

Представители УЕФА и вице-президент РФС Сергей Прядкин посетили Грозный. В состав делегации вошли руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц, директор по безопасности УЕФА Желько Павлица и директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.
Функционеры изучат возможность проведения международных матчей под эгидой УЕФА. С 2012 года организация ввела запрет на проведение мероприятий на Северном Кавказе.
Делегация посетила грозненский стадион "Ахмат Арена", академию футбола "Рамзан", гостиницы и другие объекты, а также провела встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
"Специалисты, которые приезжали, должны сделать соответствующее заключения, лично я буду во всех инстанциях отстаивать, что Грозный способен принимать матчи самой высокой квалификации", - приводит "РИА Новости" слова Прядкина.
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