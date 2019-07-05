МОК начал расследование в связи с обвинениями Бубки и Попова

Международный олимпийский комитет (МОК) незамедлительно начал расследование дела о получении взяток при выборах хозяина Олимпиады-2016. Обвинения прозвучали со стороны бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала во время заседания суда.



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По его словам, взятки были даны девяти чиновникам, среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка. Общий размер взяток составлял 2 млн долларов. Сообщается, что глава комиссии по этике МОК уже отреагировал на слова Кабрала и начал расследование этого дела.

Александр Попов - четырехкратный олимпийский чемпион. Золотые медали завоевал в плавании на 50 и 100-метровке вольным стилем в 1992 и 1996 годах. Всего на его счету девять олимпийских наград.

Сергей Бубка - олимпийский чемпион Сеула и обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом, который был установлен в 1994 году.

Позже и Попов, и Бубка опровергли обвинения в коррупции. Россиянин заявил, что не голосовал за Рио во время выборов, а украинец выступил с заявление в Twitter.

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