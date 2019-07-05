Судья Лапочкин признан лучшим и назначен на Суперкубок России

РФС признал лучшим арбитром сезона Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга. Он получил назначение на матч за Суперкубок России. Помогать ему будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.



Вокруг матча: Суперкубок России

Игра состоится 6 июля на стадионе "Динамо" в Москве. В матче сойдутся "Зенит" и "Локомотив". Комментировать игру, которая начнется в 19.00 по московскому времени, будут Роман Гутцайт и Евгений Савин.

"Зенит" в прошлом сезоне стал чемпионом России, завоевав титул за три тура до завершения премьер-лиги. "Локомотив" взял Кубок России, обыграв в финале "Урал".

Рекорд по количеству побед в Суперкубке принадлежит ЦСКА - команда семь раз выигрывала трофей. Четыре победы на счету "Зенита", по две - у "Рубина" и "Локомотива", одна - у "Спартака". Также в матче по одному разу участвовали "Терек" и "Ростов". Среди игроков наибольшее количество трофеев (семь) выигрывали футболисты ЦСКА Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич.

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