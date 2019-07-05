ФК "Краснодар" завоевал первый трофей в истории

"Краснодар" в третьем матче товарищеского турнира в Австрии обыграл "Спартак". Игра завершилась со счетом 2:1. По голу в составе "быков" забили Руслан Камболов и Ари.



Обзор матча: Краснодар — ПФК ЦСКА — 0:1

Для краснодарцев эта победа стала третьей на турнире. Ранее были обыграны ЦСКА (1:0) и "Ростов" (3:0). "Быки" выиграли Кубок Париматч, который стал первым, пусть и неофициальным, трофеем в истории команды.

"Краснодар" в рамках летней подготовки проведет еще два матча - с "Уралом" и "Крыльями Советов". 14 июля начнется чемпионат России, команда на выезде сыграет с "Ахматом".

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