Футболист Роббен объявил о завершении карьеры

Голландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. 35-летний игрок отметил, что это решение стало самым трудным в его жизни. По словам нападающего, он захотел завершить карьеру из-за травм.
Роббен выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". Всего он провел 606 матчей, в которых забил 210 мячей. В составе сборной Голландии он отыграл 96 матчей и забил 37 голов.
Голландец становился чемпионом всех стран, в которых выступал. В составе "Баварии" стал победителем Лиги чемпионов.
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