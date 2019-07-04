Фигуристка Константинова открыла бутылку ударом конька

Российская фигуристка Станислава Константинова приняла участие в Bottle Cap Challenge. Девушка открыла бутылку ударом конька.
Эстафета была запущена казахстанским бойцом Кареном Пашкияном. По условиям челленджа необходимо открутить крышку на бутылке с "вертушки", то есть ударом ногой с разворота. Участие в эстафете принял Джейсон Стеткхэм.
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