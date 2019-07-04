Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Фигуристка Константинова открыла бутылку ударом конька

Спорт print

Российская фигуристка Станислава Константинова приняла участие в Bottle Cap Challenge. Девушка открыла бутылку ударом конька.


Константинова челлендж

Эстафета была запущена казахстанским бойцом Кареном Пашкияном. По условиям челленджа необходимо открутить крышку на бутылке с "вертушки", то есть ударом ногой с разворота. Участие в эстафете принял Джейсон Стеткхэм. 

Читайте также:

Россиянки проиграли в четвертьфинале женского Евробаскета

Охрана президента Бразилии заглушила переговоры судей на Кубке Америки

Буффон еще год поиграет в "Ювентусе"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы фигурное катание
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Плюсы степ-аэробики
Новости Европы
Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России
Здоровье и профилактика
Сахар или сахарозаменители? Что выбрать
Новости Все >
Футболист Роббен объявил о завершении карьеры
Патриарх раскольнической УПЦ КП Филарет сравнил главу ПЦУ с Иудой
Фигуристка Константинова открыла бутылку ударом конька
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Илья Яшин собирал подписи на недействительных подписных листах
Врачи посоветовали не спать с кошками из-за риска серьезных заболеваний
Россиянки проиграли в четвертьфинале женского Евробаскета
Архангельские судьи штрафуют заключенных за тату в виде свастики
"Единая Россия" создаст сервис обратной связи по нацпроектам
Охрана президента Бразилии заглушила переговоры судей на Кубке Америки
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Симптомы нехватки магния в организме

На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.

Симптомы нехватки магния в организме
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Экономика
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности

Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.

Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Украина должна выплатить почти $3 млрд внешних долгов до конца года
Новости Украины
Украина должна выплатить почти $3 млрд внешних долгов до конца года
Прибалтика
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Новости Украины
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Власть
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Новости Грузии
Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию
Общество
Акция поминовения: свеча памяти подводников-героев России
Любовь Степушова Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России Любовь Степушова Руслан Веснянко Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"
За 15 лет население малых городов в России сократилось 1,5 млн человек
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
За 15 лет население малых городов в России сократилось 1,5 млн человек
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
Иванов: обвинения СССР и Сталина в развязывании Второй мировой — чушь
Власти Исландии законодательно закрепили "бесполые" фамилии
За 15 лет население малых городов в России сократилось 1,5 млн человек
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ