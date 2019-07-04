Россиянки проиграли в четвертьфинале женского Евробаскета

Женская сборная России по баскетболу уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета-2019. Встреча завершилась со счетом 78:54 (19:16, 25:12, 17:17, 17:9). В составе россиянок лучшей стала Ксения Левченко, набравшая 8 очков. Мария Вадеева набрала 6 очков и сделала 10 подборов.
Сборная России теперь сыграет в утешительном турнире за 5-6 место. В случае успеха российская команда сможет сыграть в квалификации Олимпиады-2020 в Токио.
Испанки являются действующими чемпионками Европы. В полуфинале команда сыграет с победителем пары Сербия - Швеция.
Читайте также:
Охрана президента Бразилии заглушила переговоры судей на Кубке Америки
Буффон еще год поиграет в "Ювентусе"
Кокорин и Мамаев будут отбывать срок в Белгородской области
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.