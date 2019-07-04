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Россиянки проиграли в четвертьфинале женского Евробаскета

Спорт » Командные виды » Баскетбол print

Женская сборная России по баскетболу уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета-2019. Встреча завершилась со счетом 78:54 (19:16, 25:12, 17:17, 17:9). В составе россиянок лучшей стала Ксения Левченко, набравшая 8 очков. Мария Вадеева набрала 6 очков и сделала 10 подборов.


Открытая тренировка сборной России по баскетболу

Сборная России теперь сыграет в утешительном турнире за 5-6 место. В случае успеха российская команда сможет сыграть в квалификации Олимпиады-2020 в Токио.

Испанки являются действующими чемпионками Европы. В полуфинале команда сыграет с победителем пары Сербия - Швеция.

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