Футболист Габовда, написавший про "москальские рожи", все отрицает

Украинский футболист Юрий Габовда утверждает, что не оскорблял игроков "Краснодара-2". По версии украинца, его аккаунт в Instagram был взломан вчера.



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Габовда ранее позволил себе перед матчем венгерского "Халадаша" и "Краснодара-2" оскорбить российских игроков. Уроженец Мукачево пообещал по время игры нанести травму сопернику и предложил даже сделать ставку на такое событие.

"Завтра играем против ФК "Краснодар". Как минимум одна москальская рожа ляжет. Коэффициент на красную карточку 1,01. Слава Украине!" — написал Габовда.

Позже пресс-служба "Халадаша" сообщила, что не поддерживает позицию футболиста. Клуб наказал его пропуском матча с российской командой. Сам футболист утверждает, что ничего не писал. Также он пожаловался на то, что его семье начали поступать угрозы от болельщиков.

Габовда после мукачевской школы футбола попал во Львов. С 2006 по 2011 год футболисты выступал за "Карпаты", а затем - за "Кривбасс" и "Таврию". В 2014 году уехал в Белоруссию, а три года спустя - в Венгрию.

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