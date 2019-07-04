Матч за Суперкубок России по футболу покажет Первый канал

Матч за Суперкубок России по футболу будет показан по телевидению. Трансляция будет доступна на Первом канале.
Игра состоится 6 июля на стадионе "Динамо" в Москве. В матче сойдутся "Зенит" и "Локомотив". Комментировать игру, которая начнется в 19.00 по московскому времени, будут Роман Гутцайт и Евгений Савин.
"Зенит" в прошлом сезоне стал чемпионом России, завоевав титул за три тура до завершения премьер-лиги. "Локомотив" взял Кубок России, обыграв в финале "Урал".
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