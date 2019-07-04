Лэмпард назначен главным тренером "Челси"

41-летний Фрэнк Лэмпард назначен новым главным тренером "Челси". Контракт между сторонами заключен на три года. Ранее команду возглавлял Маурицио Сарри, который перешел в "Ювентус".

Лэмпард в прошлом сезоне тренировал "Дерби Каунти". Он занял с командой шестое место в Чемпионшипе, но не смог вывести клуб в премьер-лигу. "Дерби" в финале плей-офф уступил "Астон Вилле" со счетом 1:2.

Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год. Он отыграл в составе команды 648 матчей во всех турнирах и забил 211 мячей. На данный момент является лучшим бомбардиром клуба в истории.

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