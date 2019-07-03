Минюст зарегистрировал попечительский совет РФС Михельсона

Попечительский совет РФС под руководством Леонида Михельсона зарегистрирован в министерстве юстиции РФ. Сегодня в Москве состоялось первое заседание нового органа.
"Люди пришли с желанием, мы все любим футбол, в прошлом году был отличный отклик, для этого надо много работать, работать с регионами", - приводит "РИА Новости" слова Михельсона.
Ранее сообщалось, что возглавит попечительский совет совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон, самый богатый человек России по версии Forbes. Ранее бизнесмен не проявлял особого интереса к футболу, но ситуация изменилась после чемпионата мира-2018, сообщает РБК.
Также в совет вошли:
"Запомните, деньги не главное. В совет вошли влиятельные люди", - заявил Михельсон.
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