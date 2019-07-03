Минюст зарегистрировал попечительский совет РФС Михельсона

Попечительский совет РФС под руководством Леонида Михельсона зарегистрирован в министерстве юстиции РФ. Сегодня в Москве состоялось первое заседание нового органа.



Михельсон рассказал Путину о достижениях «Новатэка» / Новости от 26.02.2019 19:00

"Люди пришли с желанием, мы все любим футбол, в прошлом году был отличный отклик, для этого надо много работать, работать с регионами", - приводит "РИА Новости" слова Михельсона.

Ранее сообщалось, что возглавит попечительский совет совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон, самый богатый человек России по версии Forbes. Ранее бизнесмен не проявлял особого интереса к футболу, но ситуация изменилась после чемпионата мира-2018, сообщает РБК.

Также в совет вошли:

Петр Авен (председатель правления "Альфа-банк"),

Олег Белозеров (председатель правления ОАО "РЖД"),

Андрей Акимов (председатель правления "Газпромбанк"),

Дмитрий Пумпянский (ПАО "ТМК"),

Андрей Бокарев (АО "Трансмашхолдинг),

Игорь Левитин (помощник президента РФ),

Денис Соловьев (секретарь совета).

"Запомните, деньги не главное. В совет вошли влиятельные люди", - заявил Михельсон.

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