Футболист Аршавин развелся с женой

Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение развести его с женой Алисой.



Казьмина хочет вернуть Аршавина в семью или получить 4 миллиона алиментов в месяц / Новости от 17.04.2019 20:40

По решению суда ребенок Андрея и Алисы останется с матерью. Футболист будет платить алименты бывшей жене. Защита футболиста признала решение справедливым и законным.

У Аршавина есть еще трое детей - от первого, гражданского, брака с телеведущей Юлией Барановской. На Казьминой футболист женился в сентябре 2016 года.

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