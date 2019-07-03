Футболист Дядюн ушел из "Балтики" и подписал контракт с "Химками"

Футболист Владимир Дядюн покинул "Балтику". Контракт с калининградским клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон. За эту команду Дядюн отыграл один сезон и в 27 матчах забил пять голов. "Балтика" поблагодарила футболиста за работу и пожелала удачи в дальнейшей карьере.
У Дядюна были варианты в Казахстане, но 30-летний форвард остановился в Подмосковье. Футболист подписал контракт с "Химками", сообщает "Матч ТВ".
Ранее Дядюн успешно выступал в составе "Рубина". Также привлекался к играм второй сборной России.
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