Сноубордист Вик Уайлд продолжит выступать за сборную России

Двукратный чемпион Олимпиады-2014 в Сочи Вик Уайлд сообщил, что его проблемы с прохождением процедуры допуска к соревнованиям решены. Сноубордист продолжит выступать за сборную России.



Вик Уайлд и Алёна Заварзина выиграли золото и бронзу Сочи 2014

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не допустило Уайлда якобы из-за проблем со здоровьем. Сам спортсмен утверждал, что полностью здоров и готов выступать.

"Если вам интересно, я продолжаю выступать за Россию. Спасибо Павлу Колобкову за решение проблемы", - написал Уайлд в Instagram.

Уайлд выступает за сборную России с 2012 года. Кроме олимпийских наград, он завоевал медали на чемпионате мира-2013.

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