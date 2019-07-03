Сноубордист Вик Уайлд продолжит выступать за сборную России

Двукратный чемпион Олимпиады-2014 в Сочи Вик Уайлд сообщил, что его проблемы с прохождением процедуры допуска к соревнованиям решены. Сноубордист продолжит выступать за сборную России.
Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не допустило Уайлда якобы из-за проблем со здоровьем. Сам спортсмен утверждал, что полностью здоров и готов выступать.
"Если вам интересно, я продолжаю выступать за Россию. Спасибо Павлу Колобкову за решение проблемы", - написал Уайлд в Instagram.
Уайлд выступает за сборную России с 2012 года. Кроме олимпийских наград, он завоевал медали на чемпионате мира-2013.
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