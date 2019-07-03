ЦСКА подписал еще одного баскетболиста "Басконии"

ЦСКА объявил о подписании контракта с американским малым форвардом Дэрраном Хиллиардом. Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.
Ранее Хиллиард выступал за испанскую "Басконию". Это уже второй баскетболист из этой команды, подписанный ЦСКА. Во вторник армейцы заключили контракт с тяжелым форвардом "Басконии" Йоханнесом Фойгтманном.
Хиллиард был выбран на драфте 2015 года "Детройтом". В НБА он провел 91 матч, за "Басконию" отыграл один сезон. Его средние показатели в Евролиге - 9,4 очка, 2,9 подбора, 1,1 передачи.
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