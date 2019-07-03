ЦСКА подписал еще одного баскетболиста "Басконии"

ЦСКА объявил о подписании контракта с американским малым форвардом Дэрраном Хиллиардом. Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.



Вернули корону! Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом Евролиги / Новости от 20.05.2019 04:33

Ранее Хиллиард выступал за испанскую "Басконию". Это уже второй баскетболист из этой команды, подписанный ЦСКА. Во вторник армейцы заключили контракт с тяжелым форвардом "Басконии" Йоханнесом Фойгтманном.

Хиллиард был выбран на драфте 2015 года "Детройтом". В НБА он провел 91 матч, за "Басконию" отыграл один сезон. Его средние показатели в Евролиге - 9,4 очка, 2,9 подбора, 1,1 передачи.

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