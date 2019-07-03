Шарапова намерена выступить на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что собирается выступить еще на нескольких турнирах в этом сезоне. Во вторник спортсменка снялась с Уимблдона, получив травму в матче с француженкой Полин Пармантье.



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Шарапова в этом году приняла участие в пяти турнирах и три из них не смогла завершить из-за травм. На данный момент россиянка занимает 80-е место в рейтинге WTA.

"Это были хорошие недели, даже несмотря на поражение от Кербер на Мальорке. Надеюсь, сыграю еще на турнирах в Цинциннати, Торонто и US Open", - заявила Шарапова в интервью Eurosport.

Все три турнира состоятся в августе. В Торонто теннисистки сыграют с 5 по 11 августа, в Цинциннати - с 12 по 18 числа, в Нью-Йорке - с 26 августа по 7 сентября.

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