Российский легкоатлет Нургалиев дисквалифицирован за допинг

Российский легкоатлет Ильяс Нургалиев получил дисквалификацию за допинг на два года. В его пробе обнаружен запрещенный препарат оксилофрин, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Срок дисквалификации Нургалиева начинается с 10 августа 2018 года, когда он был временно отстранен от соревнований. Также аннулированы все его результаты, показанные с 21 июля 2018 года.
Нургалиев родился в Южно-Сахалинске. Он считается одним из лучших российских легкоатлетов на Дальнем Востоке на дистанциях 800 и 1500 метров.
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