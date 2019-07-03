Российский легкоатлет Нургалиев дисквалифицирован за допинг

Российский легкоатлет Ильяс Нургалиев получил дисквалификацию за допинг на два года. В его пробе обнаружен запрещенный препарат оксилофрин, сообщает пресс-служба ВФЛА.



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Срок дисквалификации Нургалиева начинается с 10 августа 2018 года, когда он был временно отстранен от соревнований. Также аннулированы все его результаты, показанные с 21 июля 2018 года.

Нургалиев родился в Южно-Сахалинске. Он считается одним из лучших российских легкоатлетов на Дальнем Востоке на дистанциях 800 и 1500 метров.

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