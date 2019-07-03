Легкоатлетка Клишина в чужих шиповках стала второй на турнире в Марселе

Россиянка Дарья Клишина стала второй в прыжках в длину на турнире в Марселе. Легкоатлетка показала результат 6,78 метра. Первое место заняла американка Кейт Холл, которая прыгнула на такое же расстояние, но была лучше по попыткам.
Ранее сообщалось, что Клишина не смогла получить собственную форму в Марселе. Ее багаж не был погружен на борт самолета. Несмотря на проблемы спортсменка решила выступить на турнире. Форму ей предоставиа фирма, с которой сотрудничает спортсменка. Шиповки дала одна из французских легкоатлеток.
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