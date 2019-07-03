Шарапова смогла закончить только два турнира в этом году

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с Уимблдона. Она из-за травмы руки не смогла завершить матч первого раунда против француженки Полин Пармантье. В третьем сете россиянка уступала со счетом 0:5 и отказалась продолжать борьбу.
Шарапова не смогла закончить уже третий турнир в этом году из пяти. В начале января в Шеньчжэне отказалась от продолжения борьбы в четвертьфинале с Ариной Соболенко (1:6, 2:4).
В конце месяца Шарапова не вышла на игру второго раунда турнира в Санкт-Петербурге. Соперницей теннисистки была россиянка Дарья Касаткина.
В середине января Шарапова провела самый успешный турнир в этом году. На Australian Open она прошла три раунда, а в четвертом уступила австралийке Эшли Барти.
Затем четыре месяца россиянка залечивала травму, а в июне сыграла на турнире на Майорке. Во втором раунде Шарапова уступила немке Анжелик Кербер. И вот новая травма, которая может выбить россиянку на длительный срок.
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