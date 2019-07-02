Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб. Данные были получены на основе проб, предоставленных московской лаборатории.
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, несмотря на открытие данных, российская сборная будет допущена на Олимпиаде-2020 в Токио.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что WADA - это система коррупции. В СМИ активно обсуждают версию, что руководство Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выдумало историю о взломе своих компьютерных баз, чтобы отвлечь внимание от данных, которые стали публично известны после утечки информации из программы ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System).
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