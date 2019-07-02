Российский гражданин Виталий Дерягин погиб на соревнования по триатлону, которые проходили в Финляндии. Об этом сообщил консул России Александр Зеленов. Консульство оказывает поддержку родственником для вывоза тела спортсмена на родину.
43-летний Дерягин принимал участие в соревнованиях Nokian Tyres IRONMAN Finland. На одном из этапов ему стало плохо. Мужчину доставили в больницу, но врачи не спасли его жизнь. "РИА Новости" сообщает, что Дерягин является депутатом Елабужского городского совета.
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