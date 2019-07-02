В "Спартаке" считают продажу Зе Луиша полезной со всех сторон

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн поделился своим мнением о переходе нападающего Зе Луиша в "Порту". Клубы сегодня согласовали трансфер, а футболист из Кабо-Верде уже попрощался с красно-белыми.



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Цорн пожелал удачи Зе Луишу в новом клубе. Также он отметил, что продажа полезна для "Спаратка" со всех точек зрения. Красно-белые смогли продать игрока дороже, чем его купили в "Браге" - за 8,5 млн евро. Кроме того, это важный трансфер с точки зрения выполнения финансового fair play.

По словам генидректора, "Спартак" не будет искать замену Зе Луиша. В клубе считают, что позиция центрфорварда укомплектована. Вместе с тем, красно-белые продолжат работу на трансферном рынке, чтобы усилить другие позиции.

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