Футболист "Зенита" Артем Дзюба заявил, что готов к матчу за Суперкубок России. Питерцы встретятся с "Локомотивом" на новом стадионе "Динамо" в Москве 6 июля. "Зенит" в прошлом сезоне стал чемпионом России, "Локо" выиграл Кубок страны.
"Скоро матч за Суперкубок. На новом стадионе "Динамо". Приглашаю всех - там я еще не забивал. Гильерме, готовься, я уже иду за тобой", - заявил Дзюба на видеозаписи в Instagram.
Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В 2016 году он дебютировал в составе сборной России. За команду он отыграл восемь матчей, в шести из которых не пропустил голов. После ЧМ-2018 и ухода Игоря Акинфеева из сборной считается основным вратарем национальной команды.
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