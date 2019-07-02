Дзюба готов к матчу за Суперкубок России против "Локомотива"

Футболист "Зенита" Артем Дзюба заявил, что готов к матчу за Суперкубок России. Питерцы встретятся с "Локомотивом" на новом стадионе "Динамо" в Москве 6 июля. "Зенит" в прошлом сезоне стал чемпионом России, "Локо" выиграл Кубок страны.



Дзюба забил гол за сборную России спустя минуту после выхода на замену / Новости от 14.06.2018 20:07

"Скоро матч за Суперкубок. На новом стадионе "Динамо". Приглашаю всех - там я еще не забивал. Гильерме, готовься, я уже иду за тобой", - заявил Дзюба на видеозаписи в Instagram.

Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В 2016 году он дебютировал в составе сборной России. За команду он отыграл восемь матчей, в шести из которых не пропустил голов. После ЧМ-2018 и ухода Игоря Акинфеева из сборной считается основным вратарем национальной команды.

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